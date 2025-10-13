Скидки
«Был против этого». Адам Зубайраев объяснил, почему Чимаев отказался от гражданства Швеции

Российский блогер Адам Зубайраев объяснил решение чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева отказаться от гражданства Швеции, где он проживал.

«Хамзат отказался от шведского гражданства, когда ему могли его выдать. У него был вид на жительство, ВНЖ-карточка. Плюс вспомним все эти известные моменты, происходившие в Швеции. Сожжение Корана… Хамзат был сильно против этого. Это всё в совокупности смешалось. И большие налоги», — сказал Зубайраев в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

