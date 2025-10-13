Волкановски: Гамрот намного удобней для Оливейры, чем Физиев

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски прокомментировал победу бывшего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в бою с поляком Матеушем Гамротом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился победой Оливейры удушающим приёмом во втором раунде.

«Я считал, что Гамрот намного удобней для Оливейры, чем Физиев. Когда я услышал, что Чарльз возвращается так быстро после нокаута и против Рафы, он должен был подраться с ним сейчас, через три месяца [после последнего боя]… Это была не лучшая идея», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.