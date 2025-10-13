Пэдди Пимблетт ответил Ронде Роузи, выделившей его среди бойцов UFC

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал слова бывшей чемпионки организации, а ныне члена Зала славы американки Ронды Роузи.

Напомним, ранее Роузи заявила, что бойцы организации не уделяют достаточное внимание элементу шоу, и отметила Пимблетта как единственный положительный пример.

«Большое спасибо, Ронда Роузи», — написал Пимблетт в социальных сетях.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на UFC 314 в апреле британец победил техническим нокаутом бывшего претендента на титул американца Майкла Чендлера.