Гаджиев: Чимаев представляет в первую очередь Россию, он говорит на русском языке

Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о том, какую страну представляет чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, имеющий несколько гражданств.

«Я считаю, что он представляет ту страну, на языке которой он говорит, и ту страну, в которой за него болеют люди. Я считаю, что Хамзат Чимаев представляет в первую очередь Россию. Он говорит на русском, мы часто слышим русскую речь. А если не на русском, то говорит на чеченском, а Чечня — это тоже часть России. И второе, что его победам, на мой взгляд, больше всего радуются в России. Больше, чем в Швеции, которой, в принципе, на MMA плевать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Комментарии
