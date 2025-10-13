Делла Маддалена провёл тренировку с Волкановски перед боем с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена провёл тренировку с обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) соотечественником Алексом Волкановски.

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Делла Маддалена проведёт защиту титула против россиянина Ислама Махачева.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.