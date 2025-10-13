«Он не в том положении». Назим Садыхов обвинил Мойкано в уклонении от боя

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) Назим Садыхов обвинил бразильца Ренато Мойкано в уклонении от боя с ним.

«Мне присылали контракты на большие имена. Мойкано, [бой] в Рио, был одним из них. Мне потребовалась доля секунды, чтобы согласиться. Это было за семь недель до UFC в Рио. Он решил не выступать. Я не знаю о причинах. Но я бы назвал это бегством. Я бы понял, если бы у него было три, четыре, пять побед подряд, он был бы королём дивизиона, восседал на троне.

Этот парень проиграл бой за титул, затем проиграл ещё один бой, и, как по мне, он должен защищать своё место. Он не в том положении, чтобы отказываться от боёв и надеться на большие имена вроде Пэдди [Пимблетта]. Ты должен дать шанс парню из топ-10, топ-15, который поднимается. Выигрываешь? Останешься на своём месте. Проигрываешь? Уходи», — сказал Садыхов в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.