Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не в том положении». Назим Садыхов обвинил Мойкано в уклонении от боя

«Он не в том положении». Назим Садыхов обвинил Мойкано в уклонении от боя
Аудио-версия:
Комментарии

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) Назим Садыхов обвинил бразильца Ренато Мойкано в уклонении от боя с ним.

«Мне присылали контракты на большие имена. Мойкано, [бой] в Рио, был одним из них. Мне потребовалась доля секунды, чтобы согласиться. Это было за семь недель до UFC в Рио. Он решил не выступать. Я не знаю о причинах. Но я бы назвал это бегством. Я бы понял, если бы у него было три, четыре, пять побед подряд, он был бы королём дивизиона, восседал на троне.

Этот парень проиграл бой за титул, затем проиграл ещё один бой, и, как по мне, он должен защищать своё место. Он не в том положении, чтобы отказываться от боёв и надеться на большие имена вроде Пэдди [Пимблетта]. Ты должен дать шанс парню из топ-10, топ-15, который поднимается. Выигрываешь? Останешься на своём месте. Проигрываешь? Уходи», — сказал Садыхов в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android