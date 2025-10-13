Скидки
Гаджиев прокомментировал победу Оливейры над Гамротом

Гаджиев прокомментировал победу Оливейры над Гамротом
Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в бою с поляком Матеушем Гамротом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

«Чарльз Оливейра заставил сдаться Матеуша Гамрота во втором раунде. Напоминаю, Гамрот — это тот, кто когда-то выиграл у Марифа Пираева, кто выиграл у Армана Царукяна. Гамрот был звездой в KSW, и мне казалось, что он в UFC пошумит. И он оказался качественным топом, но выше головы так и не прыгнул. А Оливейра продолжает оставаться в этом спорте, продолжает оставаться в топе. И после того, как с ним играючи расправился Махаев, Оливейра не рухнул, а по большому счёту продолжил свой путь», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

