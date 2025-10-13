Махачев провёл борцовскую схватку на пляже перед боем с Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Махачев провёл борцовскую схватку на пляже.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

