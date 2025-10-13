Скидки
Камил Гаджиев оценил перспективы Магомеда Зайнукова в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал подписание соотечественника Магомеда Зайнукова в UFC.

«Чанко (прозвище Зайнукова. – Прим. «Чемпионата») выиграл контракт с UFC… Я когда был в Дагестане, на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, как раз речь зашла о том, что для Чанко дальше. Он же выступал у меня в лиге. У них был очень крутой, кровавый бой с Тамерланом Ашахановым. Видно было класс Зайнукова.

Зайнуков теперь в UFC. Хотя побывал даже в нокдауне в первом раунде… Крутейший стиль, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу. Я думаю, что Зайнуков… Следите за ним, я думаю, он будет удивлять», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

