Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не удивляет, если видел его в зале». Боец UFC Садыхов рассказал о тренировках Двалишвили

«Не удивляет, если видел его в зале». Боец UFC Садыхов рассказал о тренировках Двалишвили
Комментарии

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов высказался о чемпионе организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Не представляю, где потолок у этого парня. Каждый раз, когда его видишь, он становится лучше. Очевидно, его выносливость обсуждается больше всего. У него безумная выносливость. Но это становится понятно, когда вы видите его в зале.

Он проводит пять раундов в клетке, просит у тренера ещё один раунд, а затем ещё один… Через семь-восемь раундов он говорит: «Хорошо, с меня хватит». Так что это не удивляет никого, кто знает, как он тренируется», — сказал Садыхов в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.

Материалы по теме
Российский экс-боец UFC: Двалишвили победит Умара Нурмагомедова в реванше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android