«Не удивляет, если видел его в зале». Боец UFC Садыхов рассказал о тренировках Двалишвили

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов высказался о чемпионе организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Не представляю, где потолок у этого парня. Каждый раз, когда его видишь, он становится лучше. Очевидно, его выносливость обсуждается больше всего. У него безумная выносливость. Но это становится понятно, когда вы видите его в зале.

Он проводит пять раундов в клетке, просит у тренера ещё один раунд, а затем ещё один… Через семь-восемь раундов он говорит: «Хорошо, с меня хватит». Так что это не удивляет никого, кто знает, как он тренируется», — сказал Садыхов в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.