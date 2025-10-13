«Я ожидал этого». Физиев прокомментировал победу Перейры в реванше с Анкалаевым

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я ожидал этого. Перед первым боем… сколько Перейра провёл боёв за год? Три или четыре? А затем подрался с Анкалаевым? Его тело и психика устали. Перед реваншем он отдохнул. И он вернулся…

Я думал об этом: «Оу, теперь он отдохнул. Возможно, он проиграл в первый раз, потому что устал». Когда вы дерётесь несколько раз за год, это может быть хорошо, потому что в форме и сосредоточены. Но обратная сторона заключается в том, что вы можете устать», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.