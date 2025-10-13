Комик Тамби Масаев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Звёздный российский комик Тамби Масаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Когда мы говорим, что Маддалена андердог, мы как будто нивелируем все заслуги. Но Маддалена — это один из самых опасных соперников Ислама. Проверка будет для Ислама. Почему самый опасный? Потому что Ислам поднимается всё выше и выше. Маддалена гораздо сильнее, чем Оливейра. 80 на 20 в пользу Ислама», — сказал Масаев в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).