Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комик Тамби Масаев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Комик Тамби Масаев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой
Комментарии

Звёздный российский комик Тамби Масаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Когда мы говорим, что Маддалена андердог, мы как будто нивелируем все заслуги. Но Маддалена — это один из самых опасных соперников Ислама. Проверка будет для Ислама. Почему самый опасный? Потому что Ислам поднимается всё выше и выше. Маддалена гораздо сильнее, чем Оливейра. 80 на 20 в пользу Ислама», — сказал Масаев в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Материалы по теме
Фото
Делла Маддалена провёл тренировку с Волкановски перед боем с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android