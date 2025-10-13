«Чувствую себя ужасно». Физиев высказался о срыве боя с Оливейрой

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался об отказе от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен был состояться на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Я чувствую себя ужасно. Ужасно. Я снялся с боя. Это произошло во второй раз в моей карьере. Чувствую себя очень плохо, потому что это был бой моей мечты против легенды, Чарльза. Это событие для любого бойца.

Я должен был отправиться на его территорию, это мотивировало, я должен был увидеть его людей, все против меня. Это всегда мотивировало меня. Потому что я хочу размазать не только парня, но и всех вокруг. И если я размажу его, все сойдут с ума или станут моими фанатами… перейдут на мою сторону», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Uncaged Network.