Дариуш: искренне считал, что Анкалаев победит Перейру в реванше

Американский боец UFC Бенеил Дариуш прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я очень впечатлён! Я искренне считал, что Анкалаев победит. Я думал, что он победит, учитывая то, как он двигался, защищался и атаковал в первом бою.

Не ждал, что Перейра внесёт коррективы. Оказалось, что Алексу просто нужно быть более агрессивным. И он сделал это. Потрясающее выступление Перейры», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

