Фёдор Емельяненко назвал причину, по которой Вадим Немков не смог перейти в UFC

Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал о несостоявшемся переходе своего подопечного соотечественника Вадима Немкова в UFC.

«А UFC его не хотела видеть. Были ли переговоры? Были… Однако нам ответили конкретно: «Да, мы понимаем, что Вадим может стать чемпионом, но нам неинтересен русский чемпион», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Вадиму Немкову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator, где становился чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг). Всего на его счету в MMA 18 побед и два поражения.

