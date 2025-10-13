Скидки
Валентина Шевченко готовится к бою с Вэйли Чжан на UFC 322

Чемпионка американского бойцовского промоушена UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко продолжает подготовку к поединку с китаянкой Вэйли Чжан, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Представительница Кыргызстана продемонстрировала ударную работу на груше.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире 315 в мае, Шевченко победила единогласным судейским решением француженку Манон Фиоро. Чжан на UFC 312 в феврале победила единогласным решением американку Татьяну Суарес, нанеся ей первое поражение в карьере.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

