Валентина Шевченко готовится к бою с Вэйли Чжан на UFC 322
Чемпионка американского бойцовского промоушена UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко продолжает подготовку к поединку с китаянкой Вэйли Чжан, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
Представительница Кыргызстана продемонстрировала ударную работу на груше.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире 315 в мае, Шевченко победила единогласным судейским решением француженку Манон Фиоро. Чжан на UFC 312 в феврале победила единогласным решением американку Татьяну Суарес, нанеся ей первое поражение в карьере.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
