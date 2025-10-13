Джек Делла Маддалена и Александр Волкановски посетили шоу WWE Raw в Австралии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена и обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) и его соотечественник Александр Волкановски посетили шоу популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Raw.
Фото: Кадр из трансляции
Шоу прошло сегодня, 13 октября, в австралийском Перте.
Фото: Кадр из трансляции
Следующий поединок Делла Маддалена проведёт в главном бою вечера на турнире UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США.
Волкановски в своём последнем поединке, который состоялся 13 апреля 2025 года на турнире UFC 314, единогласным решением судей одолел бразильца Диего Лопеса.
На днях WWE провели в Перте своё крупное шоу Crown Jewel, результаты которого доступны ниже.