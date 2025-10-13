Бадаев объяснил, почему не будет трилогии Перейра — Анкалаев

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что не видит перспектив для организации третьего боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Думаю, в UFC не станут организовывать трилогию Анкалаев – Перейра прямо сейчас. У Перейры есть множество других вариантов. Например, переход в тяжёлый вес. Бой с Джоном Джонсом в Белом доме. Поединок против Хамзата Чимаева. Защита пояса против Иржи Прохазки или же встреча с Ульбергом. Так что вариантов множество, и в этих вариантах Перейра будет успешнее в плане медиа. И для лиги это успешнее. Поэтому я думаю, что трилогии с Анкалаевым здесь и сейчас не будет», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.