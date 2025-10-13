Тренер Двалишвили заявил, что реванш с Яном «закончится для Петра хуже»

Тренер Джон Вуд прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC Петра Яна о травме, полученной перед боем с Мерабом Двалишвили. По словам специалиста, подобные заявления неуместны, если боец соглашается на поединок.

«Можно говорить что угодно, когда нужно привлечь внимание к бою. Я фанат Петра, поэтому было немного разочаровывающе это слышать. Мы подумали: теперь нам нужно победить ещё убедительнее, чтобы доказать свою позицию. Мераб тогда был готов лишь наполовину, но сейчас он стал гораздо сильнее. Второй бой закончится для Яна намного хуже. Пусть просто замолчит. Пётр — отличный спортсмен, и я уважаю его и его команду. Но если ты соглашаешься на бой, нужно брать ответственность. Мы все травмированы. Никогда не услышите, чтобы Мераб жаловался после поединка — хотя он тоже не раз дрался с травмами», — приводит слова Вуда MMAJunkie.