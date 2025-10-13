Иржи Прохазка высказался о том, что Анкалаев мог выйти травмированным на реванш с Перейрой

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка считает достоверной информацию, что российский боец Магомед Анкалаев вышел травмированным на реванш с Алексом Перейрой на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде.

«Я не видел, чтобы он много тренировался в UFC PI. В бою он всё время держался назад, маленький шаг назад, ещё шаг назад. Тогда я подумал, что что-то не так, он был слишком осторожен. Не как в прошлый раз – он шёл вперёд, менял уровни, был уверенным в себе. Он был совсем другим человеком, да», – приводит слова Прохазки Home of fight.

