Иржи Прохазка: нокаут был единственным способом победить Раунтри

Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка прокомментировал свою победу над Халилом Раунтри на турнире UFC 320. Боец признался, что соперник оказался одним из самых жёстких в его карьере, а нокаут стал единственной возможностью добиться успеха.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка (W) — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Халил Раунтри

«Прежде всего хочу поблагодарить Халила за этот бой. Каждый раз, когда выходишь в октагон, соперник становится твоим учителем — он показывает, как преодолевать трудности и становиться лучше. Таких динамичных и крепких бойцов, как Раунтри, у меня было немного. После двух раундов я понял, что единственный способ победить — это нокаут. Я просто должен был его закончить, и рад, что нашёл путь к этому», — приводит слова Прохазки MMA Fighting.

