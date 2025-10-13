Иржи Прохазка: нокаут был единственным способом победить Раунтри

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка прокомментировал свою победу над Халилом Раунтри на турнире UFC 320. Боец признался, что соперник оказался одним из самых жёстких в его карьере, а нокаут стал единственной возможностью добиться успеха.

«Прежде всего хочу поблагодарить Халила за этот бой. Каждый раз, когда выходишь в октагон, соперник становится твоим учителем — он показывает, как преодолевать трудности и становиться лучше. Таких динамичных и крепких бойцов, как Раунтри, у меня было немного. После двух раундов я понял, что единственный способ победить — это нокаут. Я просто должен был его закончить, и рад, что нашёл путь к этому», — приводит слова Прохазки MMA Fighting.