Бокс/ММА Новости

Тренер Гамрота прокомментировал поражение бойца от Оливейры на UFC Rio

Тренер Гамрота прокомментировал поражение бойца от Оливейры на UFC Rio
Комментарии

Тренер Матеуша Гамрота Майк Браун прокомментировал поражение своего подопечного в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC Rio.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

«Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. У меня разбито сердце из-за моего друга Матеуша Гамрота, но я восхищён его мужеством. Он не боится больших вызовов и рисков. Три недели назад он прилетел в Майами для тренировочного лагеря к бою 8 ноября. На второй день в Америке узнал, что Рафаэль Физиев выбыл из боя с Чарльзом Оливейрой. Матеуш захотел встретиться с бразильской легендой. Он усердно тренировался около 12 дней, после чего сразу отправился в Бразилию и вышел на бой. Каждый раз, когда вы выходите в клетку, это азартная игра. На этот раз она не окупилась. Однако Матеуш всё тот же воин, и у него есть шанс стать чемпионом», — написал Браун на своей странице в социальной сети.

Комментарии
