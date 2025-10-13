Тренер Гамрота прокомментировал поражение бойца от Оливейры на UFC Rio

Тренер Матеуша Гамрота Майк Браун прокомментировал поражение своего подопечного в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC Rio.

«Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. У меня разбито сердце из-за моего друга Матеуша Гамрота, но я восхищён его мужеством. Он не боится больших вызовов и рисков. Три недели назад он прилетел в Майами для тренировочного лагеря к бою 8 ноября. На второй день в Америке узнал, что Рафаэль Физиев выбыл из боя с Чарльзом Оливейрой. Матеуш захотел встретиться с бразильской легендой. Он усердно тренировался около 12 дней, после чего сразу отправился в Бразилию и вышел на бой. Каждый раз, когда вы выходите в клетку, это азартная игра. На этот раз она не окупилась. Однако Матеуш всё тот же воин, и у него есть шанс стать чемпионом», — написал Браун на своей странице в социальной сети.