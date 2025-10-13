Бенеил Дариуш считает, что UFC защищает бойцов вроде Пимблетта от опасных соперников

Боец UFC Бенеил Дариуш заявил, что организация, по его мнению, не спешит ставить некоторых спортсменов против опасных соперников. По словам Дариуша, это касается таких бойцов, как Пэдди Пимблетт.

«Да, я так тоже думаю, но до некоторой степени UFC защищает некоторых своих бойцов. Они не хотят, чтобы я портил статистику этим парням. Если только не придётся дать мне топового соперника, они этого делать не хотят», — приводит слова Дариуша Home of Fight со ссылкой на Submission Radio.

Ранее Бенеил Дариуш прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой.