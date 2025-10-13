Камару Усман планирует завершить карьеру, став двукратным чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что хочет завершить карьеру после того, как станет чемпионом в двух весовых категориях UFC. Следующим его шагом может стать бой за титул в полусреднем весе, а затем — переход в средний вес.

«В рамках моей карьеры идеальный сценарий такой: следующий бой — выиграть титул в полусреднем весе, освободить его, затем завоевать титул в среднем весе и завершить карьеру. Просто одно за другим, и всё. Это лучший вариант, больше нечего добавлять», — приводит слова Усмана Red Corner MMA.

Сейчас Усман рассматривает возможность боя с победителем поединка Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, а после — с Хамзатом Чимаевым.