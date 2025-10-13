Скидки
Бокс/ММА

Би-Джей Пенну назначена психиатрическая экспертиза, уголовные дела приостановлены

Би-Джей Пенну назначена психиатрическая экспертиза, уголовные дела приостановлены
Бывший чемпион UFC Би-Джей Пенн должен пройти психиатрическую оценку, прежде чем продолжатся уголовные дела против него. Судья Питер Кубота приостановил разбирательства 8 октября, усомнившись в психическом состоянии Пенна. Обследование назначено в Отделе психического здоровья для взрослых на Гавайях, а следующее заседание состоится 9 января, сообщает MMA Fighting.

Если психиатр определит, что Пенн неспособен понимать ход процесса или участвовать в защите, суд может рекомендовать поместить его в учреждение для лечения и ухода. Экспертиза будет проведена даже в случае отказа Пенна от обследования.

