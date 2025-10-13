Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз заявил, что Джастин Гэтжи заслужил титульный бой

Али Абдель-Азиз заявил, что Джастин Гэтжи заслужил титульный бой
Комментарии

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец Джастин Гэтжи сделал достаточно, чтобы получить возможность сразиться за титул.

«История запомнит Джастина Гэтжи одним из самых ярких бойцов в истории. Победы или поражения никогда не определяли его. Он не избегал поединков. Считаю, что он сделал достаточно, чтобы драться за титул. Мы все знаем, что это бизнес, но кровь, пот и упорный труд – вот кто такой Джастин. Он заслужил свой шанс, а его карьера говорит сама за себя», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
Экс-боец UFC Магомедов оценил шансы Гэтжи в бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android