Али Абдель-Азиз заявил, что Джастин Гэтжи заслужил титульный бой

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец Джастин Гэтжи сделал достаточно, чтобы получить возможность сразиться за титул.

«История запомнит Джастина Гэтжи одним из самых ярких бойцов в истории. Победы или поражения никогда не определяли его. Он не избегал поединков. Считаю, что он сделал достаточно, чтобы драться за титул. Мы все знаем, что это бизнес, но кровь, пот и упорный труд – вот кто такой Джастин. Он заслужил свой шанс, а его карьера говорит сама за себя», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.