Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян получил шанс на титульный бой. Он сразится за пояс UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили в рамках главного события турнира UFC 323. Бой пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил президент организации Дана Уайт во время прямого эфира в социальной сети.

Фото: UFC

В случае победы Мераб Двалишвили установит рекорд по количеству защит пояса за один календарный год. В 2025-м он уже три раза выходил победителем из боёв с претендентами на его пояс.

Первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.