Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре

Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян получил шанс на титульный бой. Он сразится за пояс UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили в рамках главного события турнира UFC 323. Бой пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил президент организации Дана Уайт во время прямого эфира в социальной сети.

Фото: UFC

В случае победы Мераб Двалишвили установит рекорд по количеству защит пояса за один календарный год. В 2025-м он уже три раза выходил победителем из боёв с претендентами на его пояс.

Первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Материалы по теме
Эксперт оценила шансы Яна победить чемпиона UFC Двалишвили в возможном реванше
Материалы по теме
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android