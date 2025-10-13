Видео: реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном на UFC 323

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили находился в гостях у популярного журналиста Ариэля Хельвани в тот момент, когда президент промоушена Дана Уайт объявил о поединке американо-грузинского атлета с россиянином Петром Яном.

«Пока мы сидим здесь — срочные новости. Только что Дана Уайт в социальных сетях, как мне говорят, анонсировал, что ты — в мейн-ивенте...» — сказал Хельвани до того, как Мераб закричал от радости.

Для Двалишвили и Яна этот поединок станет вторым. Их первой бой был проведён 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе, США. Тогда победу единогласным судейским решением одержал представитель Грузии.

12 октября Пётр Ян поделился в социальных сетях тем, что вылетел на сборы для подготовки к следующему поединку.