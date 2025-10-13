Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре

Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре
Комментарии

На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе соглавным событием станет титульный поединок между чемпионом организации в наилегчайшем весе Александром Пантожей (14-3) и представителем Мьянмы Джошуа Ваном (8-1). Об этом объявил президент организации Дана Уайт в прямом эфире в социальной сети.

Фото: UFC

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян и действующий обладатель титула грузин Мераб Двалишвили.

Ранее Александр Пантожа провёл бой с Каем Кара-Франсом из Новой Зеландии. Бой продлился три неполных раунда и завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом. Таким образом, Кара-Франс в четвёртый раз защитил пояс чемпиона в наилегчайшем весе.

Материалы по теме
Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android