Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре

На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе соглавным событием станет титульный поединок между чемпионом организации в наилегчайшем весе Александром Пантожей (14-3) и представителем Мьянмы Джошуа Ваном (8-1). Об этом объявил президент организации Дана Уайт в прямом эфире в социальной сети.

Фото: UFC

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян и действующий обладатель титула грузин Мераб Двалишвили.

Ранее Александр Пантожа провёл бой с Каем Кара-Франсом из Новой Зеландии. Бой продлился три неполных раунда и завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом. Таким образом, Кара-Франс в четвёртый раз защитил пояс чемпиона в наилегчайшем весе.