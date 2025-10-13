Скидки
Богдан Гуськов встретится с экс-чемпионом полутяжёлого веса Яном Блаховичем

33-летний узбекистанский и российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полутяжёлом весе, Богдан Гуськов, занимающий 11-е место в своём дивизионе, подерётся с 42-летним поляком и бывшим чемпионом до 93 кг Яном Блаховичем на турнире UFC 323.

Фото: UFC

О поединке между двумя представителями полутяжёлого веса сообщил президент промоушена Дана Уайт во время трансляции в социальных сетях.

В последнем бою, который состоялся 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби, Гуськов победил нокаутом в первом раунде Никиту Крылова.

В главном поединке вечера на турнире UFC 323 встретятся Мераб Двалишвили и Пётр Ян.

Комментарии
