Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо встретится с Пэйтоном Талботтом на турнире UFC 323

Генри Сехудо встретится с Пэйтоном Талботтом на турнире UFC 323
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо проведёт с американцем Пэйтоном Талботтом бой на турнире UFC 323. Об этом объявил президент организации Дана Уайт во время трансляции в социальной сети.

Согласно официальной карточке мероприятия, поединок Сехудо — Талботт пройдёт как бой в полулёгком весе и войдёт в андеркард турнира.

Турнир UFC 323 запланирован на 6 декабря 2025 года в арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. В его главном событии встретятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян и действующий обладатель титула грузин Мераб Двалишвили.

Материалы по теме
Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android