Генри Сехудо встретится с Пэйтоном Талботтом на турнире UFC 323

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо проведёт с американцем Пэйтоном Талботтом бой на турнире UFC 323. Об этом объявил президент организации Дана Уайт во время трансляции в социальной сети.

Согласно официальной карточке мероприятия, поединок Сехудо — Талботт пройдёт как бой в полулёгком весе и войдёт в андеркард турнира.

Турнир UFC 323 запланирован на 6 декабря 2025 года в арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. В его главном событии встретятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян и действующий обладатель титула грузин Мераб Двалишвили.