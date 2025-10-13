Жена Илии Топурии опубликовала пост после слухов о расставании с бойцом UFC

Супруга бойца UFC Илии Топурии Джорджина Баделл разместила на своей странице в социальной сети сообщение, посвящённое материнству, на фоне слухов о разрыве с бойцом. Пост появился вскоре после того, как поклонники заметили, что пара удалила совместные фотографии из своих профилей.

«Истинная сила матери заключается не в том, чтобы защищать от каждого возможного риска, а в том, чтобы создать мир, где её дочь сможет расти смелой, свободной и уверенной в себе. Моя дорогая Джорджина, я с радостью наблюдаю, как ты становишься самостоятельной личностью с собственными мыслями и достоинством. Моя задача — помочь тебе вырасти сильной и счастливой», — написала Баделл.