Стерлинг: Умару Нурмагомедову нужно выиграть два боя, чтобы получить шанс на титульник

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что Умару Нурмагомедову будет недостаточно победить Марио Баутисту для того, чтобы вернуться в титульную гонку.

«Если Марио победит, у него будут шансы [на титульник]. У него длинная победная серия, и он одолел многократного действующего чемпиона Bellator Патрика Микса. Но я думаю, что, если Умар победит, он должен провести ещё один бой. Умару нужно выиграть как минимум два поединка, чтобы у него была возможность получить титульный бой. В противном случае у вас появится пробка на вершине, когда одни и те же парни будут драться с одними и теми же парнями снова и снова», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале FunkMasterMMA.