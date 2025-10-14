Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг: Умару Нурмагомедову нужно выиграть два боя, чтобы получить шанс на титульник

Стерлинг: Умару Нурмагомедову нужно выиграть два боя, чтобы получить шанс на титульник
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что Умару Нурмагомедову будет недостаточно победить Марио Баутисту для того, чтобы вернуться в титульную гонку.

«Если Марио победит, у него будут шансы [на титульник]. У него длинная победная серия, и он одолел многократного действующего чемпиона Bellator Патрика Микса. Но я думаю, что, если Умар победит, он должен провести ещё один бой. Умару нужно выиграть как минимум два поединка, чтобы у него была возможность получить титульный бой. В противном случае у вас появится пробка на вершине, когда одни и те же парни будут драться с одними и теми же парнями снова и снова», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале FunkMasterMMA.

Материалы по теме
Баутиста: Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android