Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от предстоящего боя с Петром Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о предстоящем бое с россиянином Петром Яном. Бой пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США).

«Это будет хороший бой. Он бывший чемпион, у него много побед в UFC. Будет весело, и я быстро возвращаюсь в дело. Это здорово — я остаюсь занятым. Я также готов подраться в марте. В феврале турнир будет в Австралии — не думаю, что мне дадут этот бой, а вот март выглядит реалистичным», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie со ссылкой на подкаст The Ariel Helwani Show.

Для Двалишвили и Яна этот поединок станет вторым. Их первой бой был проведён 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе, США. Тогда победу единогласным судейским решением одержал представитель Грузии.