Мераб Двалишвили рассказал, как относится к Петру Яну

Мераб Двалишвили рассказал, как относится к Петру Яну
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, как относится к российскому бойцу Петру Яну. Ранее стало известно, что Двалишвили и Ян подерутся 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США) на UFC 323.

«Я нормально к нему отношусь. Как к бойцу — уважаю его. И как к семейному человеку — у него прекрасная семья, дети, он хороший отец. Молодец. Надеюсь, теперь он стал лучшим человеком», — приводит слова Двалишвили MMAjunkie со ссылкой на подкаст The Ariel Helwani Show.

Для Двалишвили и Яна этот поединок станет вторым. Их первой бой был проведён 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе, США. Тогда победу единогласным судейским решением одержал представитель Грузии.

