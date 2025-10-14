Скидки
Как закончится реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна?

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян получил шанс на титульный бой. Он сразится за пояс UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили в рамках главного события турнира UFC 323. Бой пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США).

На фоне анонса «Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос, предсказав исход боя.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. Последнее поражение Мераба было 21 апреля 2018 года в бою с Рики Симоном. С тех пор грузин ни разу не проигрывал.

Реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном

