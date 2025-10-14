Двалишвили рассказал, как получил в подарок «Мерседес» после победы над Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили сообщил, что получил в подарок «Мерседес» после победы над американцем Кори Сэндхагеном, поединок с которым состоялся 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Aviator (компьютерная игра. – Прим. «Чемпионата») это мой спонсор, они, на самом деле, спонсируют многих парней в UFC. Это спонсор UFC. Не знаю, видели ли вы, они дали мне классный «Мерседес» G63 Wagon. Прекрасный подарок… Да, это подарок, после моего боя», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее Двалишвили поделился ожиданиями от предстоящего реванша с Петром Яном.