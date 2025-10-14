Скидки
Двалишвили высказался о возможности проведения турнира UFC в Грузии

Двалишвили высказался о возможности проведения турнира UFC в Грузии
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о возможности проведения турнира организации на его родине.

«Мой спонсор пытается, он уже говорил с UFC, чтобы привезти UFC в Грузию, вместе с министром спорта. Они работают над этим. Надеюсь, это произойдёт. Я – чемпион, планирую быть чемпионом, но не думаю, что смогу подраться в Грузии. Хотя это было бы здорово», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

5 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

