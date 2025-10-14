Азербайджанский боец UFC Садыхов: бой Хабиба и Макгрегора вышел за пределы спорта

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов высказался о поединке за чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, состоявшемся в декабре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Нурмагомедов победил болевым приёмом в четвёртом раунде, проведя первую защиту титула.

«Нурмагомедов представил свой народ, вы видели, как люди встречали Хабиба после боя с Конором. Это было больше, чем просто бой. Это был культурный феномен, выходящий за пределы спорта», – сказал Садыхов в подкасте Uncaged Network.

Материалы по теме Фото «Пойдём за историческим вторым поясом». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Махачевым

Советы Хабиба Нурмагомедова начинающим бойцам