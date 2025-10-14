«Это плюс». Двалишвили сказал, почему стал лучше выступать после завоевания титула UFC

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему статус чемпиона положительно влияет на его профессиональную карьеру.

«Теперь я могу просить бои, и UFC будет делать меня занятым. Это ещё один плюс быть чемпионом. Когда вы обычный боец, вы должны ждать. Если вы получите бой в ближайшие шесть месяцев, это наилучший сценарий.

Я просто хочу быть занятым, мне нравится драться. Я хорошо выступаю, когда активен. Когда у меня нет боёв, много отвлекающих факторов, путешествия, я повсюду езжу… И я не сосредоточен. Когда у меня есть бой, я сфокусирован. К примеру, если меня позовут друзья, я пойду. Но если у меня есть бой, я могу пойти, но я не буду есть как сумасшедший и не буду пить», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.