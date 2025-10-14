Тимур Нагибин поделился ожиданиями от реванша Двалишвили — Ян

Боец команды «Архангел Михаил» Тимур Нагибин прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Приятная новость, что Пётр будет драться за пояс, он это заслужил. Три победы в копилке, считаю, что он номер один претендент за пояс. Предстоит тяжёлый поединок, надеюсь Петя подойдёт в полной боевой кондиции, без травм. Надеюсь, что подготовка сложится для него хорошо и он завоюет пояс. Мераб — тяжёлый оппонент, набрал ход, набрал уверенность в себе. Нас ждёт захватывающий поединок», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.