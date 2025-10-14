Фомич: Пётр Ян по-любому победит Двалишвили. Мотивации много

Боец RCC и чемпион Top Dog Олег «Фомич» Фомичёв прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Какой прогноз может быть? Вы же сами знаете. По-любому я считаю, что победа будет. Мотивации много. Я всегда болею за Петра Яна. Думаю, что за два месяца он сможет набрать оптимальную форму: он же не сидел просто так дома. Думаю, что это будет победа решением. Мераб очень выносливый, может быть по-всякому. Но как бы оно ни было, я верю в победу Петра, и по-другому быть не может», — сказал Фомичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.