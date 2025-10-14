«Да прибудет с нами борьба Хабиба». Александр Волков провёл тренировку в Дубае

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков продолжает подготовку к поединку с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин опубликовал фото рядом с известным залом Khabib Gym в Дубае, названным так в честь члена Зала UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Да прибудет с нами борьба Хабиба», — написал Волков в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Волкова

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.