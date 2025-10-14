Скидки
Никита Цзю попал в автомобильную аварию

Непобеждённый проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю попал в автомобильную аварию. Об этом сообщили промоутеры боксёра. В настоящий момент выступление Цзю в 2025 году под вопросом.

«Никита Цзю попал в автомобильную аварию на выходных. В машину, в которой он ехал, врезались на перекрёстке. Он получил лёгкие травмы и сейчас восстанавливается дома с семьёй», — приводит слова Тима Эшворта, представителя промоушена No Limit Boxing, издание BoxingScene.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. Всего на его счету 11 побед (девять – нокаутом) и ни одного поражения.

