«Я не качаюсь». Двалишвили рассказал о своих тренировках

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о своих тренировках.

«Я бегаю, когда путешествую, когда у меня нет спарринг-партнёров, когда у меня не груши. Либо как я травмирован, когда не могу тренироваться. Но в большинстве случае я пытаюсь стать лучше в стойке, джиу-джитсу, борьбе. Мне нравится проводить раунды.

Я не качаюсь. Это делает меня уставшим. Только когда у меня есть желание. Вторая тренировка может пройти по-разному, в большинстве случаев я выбираю джиу-джитсу. Либо что-то индивидуально нарабатываю с тренерами. Но иногда, когда я не хочу это делать, я иду в фитнес-зал», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

