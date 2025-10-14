Скидки
Инсайдер: Жанибек Алимханулы и Эрисланди Лара проведут объединительный бой 7 декабря

Комментарии

Чемпионы мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы и кубинец Эрисланди Лара достигли соглашения об объединительном бое, сообщает обозреватель Майк Коппинджер.

«Жанибек Алимханулы и Эрисланди Лара договорились об объединительном бое в среднем весе, который состоится 7 декабря в Сан-Антонио», — написал Коппинджер в социальной сети X (ранее Twitter).

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец владеет титулами IBF и WBO в среднем весе. Всего на его счету 17 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.

Эрисланди Ларе 42 года. Кубинец владеет титулом WBA в среднем весе. Всего на его счету 31 победа (19 – нокаутом) три поражения и три ничьих.

