Хукер: деньги не помогут Царукяну меня победить

Хукер: деньги не помогут Царукяну меня победить
Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Я считаю Армана тупицей. Он критикует меня с момента прихода в UFC, и я на такое отвечаю. Он дискредитирует меня как бойца, говорит, что я избегаю его. Он избалованный богатенький ребёнок, которому всё дали. Я же, наоборот, получил всё, что у меня есть. Я тяжело трудился. Я появился из ниоткуда. Деньги не помогут ему победить Дэна Хукера», — сказал Хукер в интервью Combat-TV.com.

