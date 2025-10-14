Двалишвили: одна мелкая ошибка может изменить всё в бою с Яном, он опасен

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Как боец, я понимаю, что Пётр опасен, он жёсткий, хороший боец. Мы все знаем, что он идёт на хорошей серии побед. Это будет отличный бой.

Мы знаем, что один удар и одна мелкая ошибка может изменить всё, особенно в бою с Петром Яном, он опасный соперник. Я буду тяжело тренироваться и готовиться к худшему. Но я верю, что смогу легко победить», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

