«Безумие». Мухаммад Мокаев поздравил Двалишвили с победой над Сэндхагеном

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев прокомментировал победу действующего обладателя титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили над американцем Кори Сэндхагеном, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Третья защита титула, просто безумие! Великолепная работа, Мераб», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.