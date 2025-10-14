«Жду чуда». Тактаров отреагировал на анонс реванша Двалишвили – Ян

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«После первого раунда будет понятно, как сложится поединок Двалишвили против Яна. По последним боям видно, что Петр стал более осторожным. Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. На бой нужно наработать четкий план, два-три движения. Но вот будут ли они наработаны или нет – я сказать не могу. Я жду чуда», — приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.